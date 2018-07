¿Yahaira Plasencia le hubiera ganado a Pedro Loli en El artista del año?

Yahaira Plasencia reapareció en un enlace con En boca de todos tras su polémica ausencia en la final del reality El artista del año. La cantante aclaró por qué no se presentó y además respondió su hubiera derrotado a Pedro Loli, quien se llevó el primer lugar de la competencia.

"Yo creo que si hubiera estado ahí me hubiera esforzado como siempre porque he dado el mil por ciento en las diez galas y nada, me hubiera esforzado mucho", dijo Yahaira Plasencia, quien también recibió la respuesta de Pedro Loli.

"No lo sé en realidad (si hubiera ganado), yo sé que Yahaira es una fuerte competidora, tiene una gran voz, es excelente también en el baile, lo ha demostrado gala a gala, y verdad que iba a ser fuertísimo", afirmó el ganador de El artista del año.

Yahaira Plasencia contó que se comunicó con el productor de El artista del año por su evento del pasado sábado e hizo todo lo posible para estar en la final del reality. "Yo le dije al productor con el dolor de mi corazón que me eliminen una semana antes o me den la posibilidad retirarme y queden los cuatro finalistas", contó la salsera.

