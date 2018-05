Tula Rodríguez sobre El artista del año: "No voy porque no quiero"

Tula Rodríguez y su doble "Tulia" se dijeron lo que no soportan la una de la otra y la conductora fue sorprendida con una declaración del Niño Alfredito (Alfredo Benavides), quien llegó para "ayudar" a su compañero.

"¿Saben qué no soporto del Niño Alfredito? Que lo hayan botado en la primera semana del programa y que lo hayan salvado", dijo la presentadora de En boca de todos en referencia a la participación del actor cómico en El artista del año, reality de Gisela Valcárcel.

"Tulia" (Manolo Rojas) se acercó al personaje de Alfredo Benavides y fue entonces que el niño sorprendió a la conductora: "Perdón, escúchenme, a mí me sentenciarán, pero tú no vas a ir a ese programa", declaró.

Tula Rodríguez, entre risas, aclaró que eso no sucederá porque ella no quiere. "Eso no voy a responder, no puedo porque todos trabajamos en la misma televisora, pero déjame decirte que no voy al programa porque no quiero", finalizó la conductora.

