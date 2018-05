Sheyla Rojas y Pedro Moral celebraron nueve meses de relación.

Sheyla Rojas y Pedro Moral cumplieron ayer nueve meses de relación y lo demostraron en sus redes sociales. "Feliz aniversario mi amor. Te veo en la noche. Te amo preciosa", publicó el empresario en el Facebook de su enamorada.

"Nueve meses. Hoy somos, te amo mi hermoso", escribió por su parte Sheyla Rojas, quien respondió a los rumores de una posible boda. "Me encantaría, me casaré en el momento que me tenga que casar, todavía no hay ni siquiera anillo, así que vamos a ver", declaró la modelo para En boca de todos.

Sheyla Rojas también se refirió a las bromas que su expareja Patricio Parodi le hizo en Esto es Guerra. ¿Pedro Moral se habrá molestado? "Él respeta mi trabajo, yo soy una persona muy profesional y las cosas que no tengan que ver con el trabajo, con pasarla bien, con las bromas que una pueda hacer dentro del trabajo, no tiene nada que ver con un tema personal", finalizó.

