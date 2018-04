Sheyla Rojas: "Sin el cabello rubio no hubiera entrado a la televisión"

Sheyla Rojas sorprendió a más de uno en el programa En boca de todos con estas declaraciones: "Yo creo que si no hubiera tenido el cabello claro no hubiera entrado a la televisión", dijo la presentadora en una reveladora secuencia.

"Porque cuando hice mi casting, que fui a acompañar a una amiga, lo único que necesitaban era a una chica rubia y yo tenía mis mechitas, obviamente había otra chica más rubia que yo, pero no aceptó el presupuesto, entonces como yo sí lo acepté entre", detalló Sheyla Rojas.

Mira: Sheyla Rojas: "No estoy preparada para tener un hijo más"

Según Sheyla Rojas, su suerte hubiese sido distinta de no ser por el color de su cabello. "Me cambió la vida y ahora imagínate quién diría, a mí que no me gustaban las actuaciones, ni bailar, ni exponerme al público, ahora trabajando en televisión de verdad qué increíble cómo te cambia la vida", declaró la exguerrera finalizado el programa.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!