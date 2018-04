Sheyla Rojas: ¿Le gustaría ser la sucesora de Thalía?

Sheyla Rojas estuvo hace algunas semanas en México grabando una película, que sería sobre la vida del cantante Nicky Jam, y esta tarde en el programa En boca de todos confirmó su participación en un filme extranjero.

"La verdad es que estoy agradecida con esta oportunidad que se me dio. No puedo decir mucho la verdad, pero fue una participación si bien es cierto corta, no ha sido mucha cosa, pero para mí tener la oportunidad de trabajar con una productora reconocida a nivel internacional es un lujo", declaró Sheyla Rojas.

"¿Serás la próxima Thalía?", le preguntó Michelle Soifer. "Yo creo que Thalía definitivamente es un referente en la televisión y obviamente a quién no le gustaría ser como ella, de verdad estoy agradecida de trabajar aquí en Perú, pero uno nunca sabe", respondió Sheyla Rojas.

