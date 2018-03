Selección peruana: ¿Hijo de Paolo Hurtado es la nueva cábala de Ricardo Gareca?

No es novedad que Ricardo Gareca es una persona cabalística y eso le ha funcionado para lograr la victoria. Las cábalas que conocemos del entrenador de la selección peruana son: jugar tenis previo al encuentro, no usar nada de color verde, no escuchar canciones de Marc Anthony y tocar a una novia.

La última cábala de Ricardo Gareca es cargar a un niño, tal como lo vemos en una fotografía, donde aparece junto a Gadiel Hurtado, el hijo de Paolo Hurtado, quien se encontraba en el hotel donde concentraba la selección peruana.

Carloncho estuvo como enviado especial de En boca de todos en Miami y conversó con Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, quien contó lo que pasó con su hijo. "El profe lo vio, lo abrazó, lo cargó, estuvo con él un ratito jugando", detalló.

