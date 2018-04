Rosángela Espinoza se conmovió en vivo al hacer este pedido

Rosángela Espinoza se presentó en su secuencia de En boca de todos y tras una de las notas sobre Esto es Guerra sorprendió a sus compañeros al aparecer muy conmovida y triste. ¿Qué pasó con la modelo y nueva panelista del programa?

"Me parece injusto de verdad de que me manden a sentencia y hoy puede ser el último día que esté en Esto es Guerra, pero quiero pedir al público que hay una opción para que me salven. Por favor, voten por mí en el enlace que está en mis redes sociales", dijo Rosángela Espinoza, quien recibió el apoyo de Ricardo Rondón y el Niño Alfredito.

