Reinaldo Dos Santos ratificó que Paolo Guerrero no jugará el Mundial.

Reinaldo Dos Santos estuvo en un enlace con En boca de todos y ratificó que "no ve" a Paolo Guerrero jugando el Mundial Rusia 2018. El brasileño se mantiene en su posición y aseguró que la sentencia del TAS que recibirá el delantero será negativa.

Como se recuerda, hace algunos días la reconocida vidente de Hollywood Deseret Tavares dio su predicción sobre Paolo Guerrero y declaró que el capitán de la selección peruana estará en el Mundial. Sin embargo, el vidente brasileño dijo lo contrario.

Reinaldo Dos Santos: "No veo a Paolo Guerrero en el Mundial Rusia 2018"

"Una cosa es ir al Mundial y otra es jugarlo. Yo no lo veo jugando, no lo veo. Y hay una cosa, yo fue el único que ha dicho en todo este tiempo que no lo veo, porque por ahí tú vas a encontrar videntes que van a decir que sí. Yo soy el único que dice que no va, no lo veo jugando", reafirmó Reinaldo Dos Santos sobre Paolo Guerrero.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!