Reinaldo Dos Santos: ¿Michelle Soifer y Erick Sabater volverán?

Reinaldo Dos Santos dio su pronóstico sobre los romances de diversos personajes del espectáculo y sorprendió al referirse a Michelle Soifer y Erick Sabater. En entrevista para En boca de todos, el brasileño vaticinó que la cantante y el dominicano volverán a estar juntos.

"¿Volverá ella con un antiguo amor?", preguntó Carloncho. "Volverá. Aquí es alguien que ella conoce y se la va a llevar", dijo Reinaldo Dos Santos, quien cogió una de sus cartas y afirmó que se trataba de Erick Sabater.

Mira: Michelle Soifer se molestó con Ricardo Rondón por pregunta sobre Ventanilla

El vidente también habló de Michelle Soifer y Kevin Blow. Según Dos Santos, la relación le parece más como de una amistad y si se casan no durarán mucho. Tras ver el video, el dominicano le respondió.

Mira: Dos Santos: Keiko Fujimori es la siguiente presidenta de Perú

"Yo no quiero desmerecer el trabajo de cada quien, sé que es su chamba, yo creo mucho en Dios, no creo en las predicciones, creo que Dios sabe lo que hace y no hace con nosotros, y me tiene sin cuidado la predicción del maestro", afirmó Kevin Blow.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!