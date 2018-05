Rafael Cardozo: "Yaco tiene la culpa de que no me case con Cachaza"

Rafael Cardozo confesó en el programa En boca de todos por qué todavía no se casa con Cachaza después de varios años de relación. El brasileño aseguró que está ahorrando para la boda, además, sorprendió a culpar a su amigo Yaco Eskenazi.

"Uno de los motivos que no me casé voy a tener que echar la culpa a un amigo mío que nos está mirando: Yaco Eskenazi. Él tiene la culpa de que yo no me case. Él hizo una boda, un matrimonio tan lindo, tan grande, tan caro, y Cachaza me dijo yo quiero una igual", reveló Rafael Cardozo.

