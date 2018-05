Patricio Quiñones hizo esta promesa a venezolana antes de su viaje.

Patricio Quiñones se subió al "Taxi cupido" de En boca de todos y quedó cautivado por la belleza de una bailarina venezolana. Dana Salazar tiene veinticinco años y desde el primer momento "conquistó" al bailarín con sus movimientos.

Patricio Quiñones tuvo que viajar a Estados Unidos por su carrera, pero antes llegó a un acuerdo con Dana y le hizo una promesa.

"Yo me voy a ir, pero ya hablé con Dana, ella me va a esperar. A mí me gusta mucho que baile, para mí es primordial que la persona con la que salgo sepa bailar, y aparte su color de piel, es preciosa", declaró Patricio Quiñones junto a la guapa venezolana.

