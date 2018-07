¿Patricio Parodi en salidas con modelo argentina?

Patricio Parodi tuvo como invitado a Krayg Peña en su secuencia "Pato al agua" de En boca de todos y no pudo librarse de las confesiones del venezolano, quien lo delató en salidas con una modelo argentina.

Marianela Pereyra es la mujer que habría conquistado el corazón de Patricio Parodi. ¿Será su nueva musa inspiradora como tanto se especula? En boca de todos conversó con el guerrero para conocer su versión.

"Si tuviera algo que ocultar no saldría ni siquiera a comer con ella, en general no saldría en grupo, a fiestas, a bailar, no me expondría. Si quisiera llevar algo 'caleta' para que la gente no se entere lo haría, pero no tengo nada que ocultar. Si yo decido salir con alguien voy a subir mis fotitos, comiendo en pareja, todo", aseguró Patricio Parodi.

