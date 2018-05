Patricio Parodi: ¿Por qué Sheyla Rojas no se presentó a entrevista?

Patricio Parodi estaba listo para entrevistar a Sheyla Rojas en su secuencia "Pato al agua", pero la conductora de Estás en Todas no llegó al set de En boca de todos. En un enlace en vivo, ella explicó por qué no asistió a este esperado encuentro.

"Lo que pasa es que estoy en la clínica porque ustedes saben que se rumoreó muchísimo que estaba embarazada, que tenía una pancita y muchas cosas que se dijeron por ahí. Entonces hoy tenía una cita muy importante que cumplir, pero acá estoy conectada con ustedes", declaró Sheyla Rojas.

Mira: Sheyla Rojas a Patricio Parodi: "A ti nunca te acepté la invitación"

Ricardo Rondón fue directo y le preguntó a la modelo si tuvo miedo de estar cara a cara con Patricio Parodi. "Si ya nos vemos visto cara a cara, no hay ningún problema, ustedes saben que tenía deberes sagrados que cumplir y no los podía cancelar", aseguró Sheyla Rojas, quien aclaró que su novio Pedro Moral no le prohibió presentarse en En boca de todos.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!