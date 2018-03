Patricio Parodi a Flavia Laos: "A Panamá solo fui a trabajar"

Patricio Parodi respondió a Flavia Laos y aclaró que viajó a Panamá por un tema de trabajo y desmintió una relación sentimental con Génesis Arjona. El guerrero le pidió a la actriz que no involucre a la modelo panameña en sus asuntos.

"Primero quiero aclarar que yo a Panamá me fui a trabajar, fui por orden de la producción que me mandaron a cumplir un trabajo. Allá obviamente conocí a Génesis (Arjona) que no tiene nada que ver acá, no tiene vela en este entierro, no aparece en ningún lado de la historia", afirmó el modelo en En boca de todos.

Mira: Patricio Parodi desmintió relación con Flavia Laos

Patricio Parodi aseguró que conversó con Flavia Laos sobre su viaje a Panamá y hubo un fastidio de por medio por parte de ella, pero todo quedó aclarado. Tula Rodríguez le preguntó, entonces, si se fue soltero.

Mira: Flavia Laos confirmó relación con Patricio Parodi: Fue a escondidas

"No, yo seguía saliendo con Flavia. Ella sabe que nosotros manteníamos comunicación cuando yo estaba allá y todo muy bien. Yo no voy a entrar en detalles de por qué no llegamos a tener una relación, simplemente no se dio porque no encontramos la química al 100% entre ambos, cariño sí había, pero no por un tercero", aseguró en En boca de todos.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!