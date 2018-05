Paolo Guerrero se queda sin Mundial: ¿Qué jugador podría reemplazarlo?

Paolo Guerrero no jugará el Mundial Rusia 2018 y seguro Ricardo Gareca ya eligió al jugador que reemplazará al delantero en la lista oficial. Antes de conocer la versión del entrenador de la selección peruana, les presentamos algunos de los nombres que se manejan como alternativa.

"Yo creo que naturalmente el '9' de Perú es Claudio Pizarro si no está Paolo Guerrero. Creo que hace falta experiencia, un jugador de esa categoría que ayudaría al grupo en muchos aspectos, puntualmente la condición de un centro delantero natural, pero ahora no sé si a Claudio Pizarro le convenga", declaró Erick Osores.

Por su parte, Miguel 'Conejo' Rebosio opinó que el ambiente que ahora hay en la selección no va a ser bueno ni para el grupo, ni para Claudio Pizarro, ni para nadie. "Yo hubiera querido a Claudio hace ocho meses atrás y no creo que ahorita él esté en un nivel de ritmo de competencia", afirmó.

Waldir Sáenz también dio su opinión en el set de En boca de todos sobre la posible convocatoria del popular 'Bombardero'. "Con Claudio la experiencia es muy diferente para el grupo y ojo de que si Gareca lo hubiera tenido en mente lo hubiese llamado en partidos amistosos. Entonces parece que no lo tiene en cuenta", enfatizó.

Erick Osores agregó que con la sanción de Paolo Guerrero se puede ver claramente que los delanteros de Perú son Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz. "El '9' de Perú se llama Raúl Ruidíaz o Jefferson Farfán, después lo que yo creo es que a Perú le va a faltar un delantero para el banco de suplentes", aseguró.

El periodista deportivo dijo que la otra opción puede ser Beto da Silva, a quien Ricardo Gareca sí ha llamado anteriormente. "Pero Da Silva no es '9', o sea un '9' de referente como Paolo Guerrero no es Da Silva, es un chico que va por fuera o mediapunta, el Perú ahorita sin Paolo no tiene un '9' y el único que hay es Claudio Pizarro, pero como dice Miguel (Rebosio), en este ambiente, yo creo que él personalmente no creo que venga", explicó Waldir Sáenz.

