Paolo Guerrero no viajará a Rusia con la selección peruana

Paolo Guerrero llegó esta mañana a Lima tras la sanción del TAS de catorce meses y recibió el respaldo de más de mil hinchas, quienes lo esperaron en el aeropuerto Jorge Chávez. El delantero conversó por primera vez con la prensa luego de lo ocurrido con su caso.

Paolo Guerrero confirmó que no viajará al Mundial Rusia 2018, pero 'apoya a muerte a la selección'. "Yo creo que es demasiado golpe, yo ahora tengo que ver qué acciones voy a tomar con mis abogados, pero es muy duro, no tengo palabras", declaró el jugador nacional.

El capitán de la selección peruana aclaró que su caso no se mezcla con el objetivo que sus compañeros buscan en Rusia. "Yo estoy a muerte con mi selección, voy a respaldar como siempre se los dije, porque tenemos un grupo en el whatsapp que a mis compañeros yo los respaldo en las buenas y en las malas", aseguró.

Paolo Guerrero también afirmó que el hotel de concentración de la selección no lo ayudó en su lucha contra el TAS. "A mí el hotel, el Swissotel, me dio la espalda, a mí no me apoyó en ningún momento. La única cosa que quería saber era la verdad, sabía quién era el mozo, fui a buscarlo, lo encerraron en el hotel y ahora ellos ayudaron a la WADA, mandaron una carta, entonces ahí va a haber acciones contra eso también", advirtió el seleccionado.

