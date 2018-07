Paolo Guerrero y Thaísa Leal son una de las parejas más mediáticas y no dan muchos detalles sobre su relación. Sin embargo, el lenguaje no verbal tiene un significado que fue analizado por la especialista Rosa María Cifuentes.

¿Paolo Guerrero es muy celoso con Thaísa Leal? "En el lenguaje no verbal, cuando un hombre pone la mano en el hombro, tapando el cuello de la mujer, es un gesto territorial que significa esto es mío, no lo mires", declaró la comunicadora en En boca de todos.

Para Rosa María Cifuentes, siempre el lenguaje no verbal de Paolo Guerrero le ha parecido el de un adolescente que se ilusiona muchísimo y que se enamora de chicas lindas.

"Yo te puedo decir que para mí el es impredecible aún. Si terminara mañana no me sorprendería, si a los dos meses estuviera con otra tampoco me sorprendería. El lenguaje no verbal es muy eufórico, muy apasionado", afirmó la invitada de En boca de todos.

Rosa María Cifuentes también analizó a Thaísa Leal. "Esa chica, de las novias que ha tenido antes, se ve en el lenguaje no verbal mucho más comprensiva, mucho más solidaria. También hay que tener cuidado hasta cuánto aguanta una mujer, en general lo digo", indicó.

