"Paolo Guerrero está destrozado porque no jugará el Mundial", afirmó doña Peta

Paolo Guerrero se queda sin el Mundial Rusia 2018 y no podrá disputar un partido oficial hasta enero del 2019. El TAS amplió la sanción a catorce meses al delantero y capitán de la selección peruana, que recurrió a esta instancia para apelar el castigo que le impuso la FIFA.

Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero, se pronunció sobre el fallo del TAS en conversación con RPP y afirmó que su hijo está "destrozado" por la noticia, ya que como dijo en algún momento, "le están cortando las piernas" porque él vive del fútbol.

Mira: Reinaldo Dos Santos ratificó que Paolo Guerrero no jugará el Mundial

Petronila Gonzales agregó que no se quedará tranquila y tomará acciones legales 'contra todo el mundo'. "Yo no creo en nadie, he estado bien paciente esperando la buena voluntad del TAS, que dijo que sí se iba a solucionar, porque si no yo hace tiempo hubiese salido a hablar, por eso yo amenacé un día, cuidado que yo salgo a hablar", advirtió la mamá de Paolo Guerrero.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!