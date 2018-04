Paloma Fiuza y Facundo González "discutieron" en vivo al hablar de su boda

Paloma Fiuza y Facundo González se presentaron en el programa En boca de todos y le preguntaron al argentino por qué todavía no le propone matrimonio a la guerrera. ¿Tiene miedo de que su enamorada se vaya a Brasil tras la boda?

Paloma Fiuza confirmó que viajaría a Brasil porque toda su familia está allá, declaración que sorprendió a Facundo González, quien le propuso mejor ir a Argentina porque es más cerca o si no quedarse en Perú.

Mira: ¿Qué encontró Tula Rodríguez en el celular de Facundo González?

Maju Mantilla afirmó que la pareja estaba discutiendo y que los dejen ponerse de acuerdo. "Me gusta Brasil pero no para tener un hijo, supongamos que sale brasilero, capaz que sale medio retorcido hablando, yo no le entiendo, mejor que hable español amor", aseguró el integrante de Esto es Guerra.

