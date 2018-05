Milett Figueroa: "Patricio Quiñones es un capítulo cerrado"

Gisela Valcárcel reapareció el último sábado con el reality "El artista del año" y presentó a Milett Figueroa como una de las participantes. La novel actriz interpretó la canción "Ya te olvidé", que muchos pensaron estuvo dedicada para su expareja Patricio Quiñones.

Sin embargo, la modelo aclaró que no eligió el tema y eso estuvo a cargo de la producción del programa. "Antes de que se ponga susceptible cualquier persona, me escogieron la canción, me escogieron el género, no tiene nada que ver con nadie", declaró Milett Figueroa, quien afirmó que Patricio Quiñones ya es un capítulo cerrado en su vida.

