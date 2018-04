Milett Figueroa: ¿Mamá de Patricio Quiñones le envió indirecta?

Patricio Quiñones se confesó en En boca de todos y, entre lágrimas, anunció que ya no sigue con Milett Figueroa. Pero mientras él quiere dejar en el pasado su relación, la señora Karla Giampietri, mamá del bailarín, se pronunció a través de las redes sociales.

"No podemos avanzar realmente hasta que cerremos círculos del pasado. Para cerrar estos círculos necesitamos más que cerradas de puertas y distancias necesarias. Necesitamos la conciencia despierta de la lección que nos estamos llevando ", publicó la mamá de Patricio Quiñones.

Finalizado el programa, el bailarín dio una corta declaración. "Realmente la gente cree que uno viene y le gusta llorar por el rating. Han sido casi dos años lindos donde ella ha trabajado por su lado, yo por el mío. Hace tres semanas que no hablamos, no tenemos contacto y no me corresponde hablar de ella", finalizó el ex de Milett Figueroa.

