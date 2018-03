Milett Figueroa hizo pasar el momento más vergonzoso a Patricio Parodi

Milett Figueroa visitó la secuencia "Pato al agua" de En boca de todos y dijo que no aceptaría hacer un protagónico con Patricio Parodi porque aún no lo ha visto actuar. Tras su respuesta, Ricardo Rondón le pidió a su compañero que demuestre su talento ante la novel actriz.

En la prueba de actuación, Patricio Parodi interpretó a un chico de barrio, mientras que Milett Figueroa a la inocente 'Maricruz' de la telenovela Quinceañera. El guerrero siguió el consejo de sus amigos y habló de una forma bastante peculiar, algo que fue notado por la actriz.

"¿Tienes algún problema en la boca o algo así?", preguntó la bella Ninfa de la serie De vuelta al barrio, provocando carcajadas en el set de En boca de todos. "Mentira Patito, pobrecito, fue una broma, una bromita pues", le dijo al final Milett a Patricio.

