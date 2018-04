Michelle Soifer se molestó con Ricardo Rondón por pregunta sobre Ventanilla

Michelle Soifer visitó el programa En boca de todos y habló de su incursión en la política. La cantante pasó un incómodo momento cuando Ricardo Rondón le preguntó por qué no vive en Ventanilla si dice ser de ese distrito.

"Tengo mi casa en Ventanilla, mi DNI está con la dirección de Ventanilla. A la próxima Rondón que quieras decirme algo infórmate bien. Tengo mi madre que vive en Ventanilla, mi hermana, por lo tanto la casa de mi mamá es mi casa", respondió Michelle Soifer.

Ricardo Rondón continuó y le preguntó cuáles serían sus tres primeras obras si llega a ser alcaldesa de Ventanilla, pero ella no le respondió. "Si me van a preguntar algo que para mí es serio e importante, entonces se ponen serios y todo, pero no me van a poner el video de Rous dando su opinión descabellada", dijo la invitada.

El integrante de En boca de todos siguió con la polémica y le preguntó a la guerrera si donaría su sueldo a la gente de Ventanilla que lo necesita. "En realidad no donaría mi sueldo porque tengo una familia a la que mantengo, sería mentirte para quedar bien con el público, tengo que pagar mi casa, tengo que pagar mis deudas, pero sí haría eventos gratuitos para la gente y poder recaudar fondos", finalizó Michelle Soifer.

