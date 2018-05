Michelle Soifer protagonizó tierna escena con la mamá de Kevin Blow

Michelle Soifer protagonizó una tierna escena con la mamá de Kevin Blow, quien llegó de sorpresa el último viernes por su hijo. En el set de En boca de todos, la cantante contó todos los detalles del encuentro con la señora Altagracia Rosario

"En esta oportunidad al venir a Perú las dos le dimos una sorpresa a Kevin, él no sabía que ella vendría. Entonces nos pusimos de acuerdo su mami y yo para que ella venga a Perú y yo fui a recogerla al aerpuerto para darle la sorpresa", detalló Michelle Soifer.

"Tuvimos un trayecto del aeropuerto a la casa muy bonito para conversar, para conocernos mucho más y realmente fue muy bonito porque Kevin es una persona que vive acá en Perú, y hace mucho tiempo que no ve a su mamá", agregó la guerrera, quien se encuentra muy feliz por la visita de la mamá de Kevin Blow.

"Me encanta ser parte de ellos, compartir con ellos, me gusta ver cómo se tratan porque no solamente son madre e hijo, son amigos, son confidentes y eso es lo más importante", afirmó Michelle Soifer, quien también trajo a una de las hija de Kevin Blow.

