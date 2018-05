Kevin Blow visitó el programa En boca de todos junto a su mamá Altagracia Rosario y fue inevitable que le pregunten a la señora por su relación con Michelle Soifer. "¿Cómo se está llevando con Michelle? ¿Cómo usted ve esa relación?", dijo Brunella Horna.

"La gloria es para Dios, yo veo que todo está bien. Siempre yo lo veo bien porque él es un muchacho tranquilo, siempre cariñoso que se da a conocer y amar con todo el mundo", respondió la mamá de Kevin Blow.

Brunella Horna continuó con la entrevista y le preguntó cómo fue el primer encuentro con Michelle Soifer. "¿Cómo le presentó? Como su novia, como su amiga, como su compañera de trabajo", detalló la integrante de En boca de todos.

"Él no me la ha presentado como mujer, yo la conocí a ella no como mujer de Kevin sino como artista", reveló la señora Altagracia, quien aseguró que 'solo el Señor sabe si Michelle Soifer es la mujer ideal para Kevin Blow'. "Tendría que yo preguntarle al Señor para que Dios me diga si es ella la ideal", declaró.

