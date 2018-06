Michelle Soifer deseó suerte a Erick Sabater en su debut como actor.

Michelle Soifer se enteró de que su expareja Erick Sabater debutará en breve en la actuación junto a Mónica Cabrejos y le deseó toda la suerte porque considera que tiene las cualidades que se requieren.

"¡Qué bueno! ¡Excelente! Creo que siempre le ha gustado eso, entonces ahora lo va a hacer, qué bonito. Nunca lo he visto actuar, pero creo que le va a ir bien, es un chico que tiene cualidades, ha estado en Televisa", dijo Michelle Soifer.

En declaraciones para En boca de todos, la cantante aclaró que no iría al debut de Erick Sabater. "Sitio donde esté él no voy o sitio donde yo esté él no tiene por qué estar, yo sí prefiero evitar. No me doy malos gustos, malos momentos incómodos. No iría, qué voy a hacer allá, para nada, no", afirmó.

