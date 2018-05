Michelle Soifer bloqueó a Rosángela Espinoza de sus redes sociales.

Rosángela Espinoza publicó un video mostrando muy orgullosa su nota de veinte en uno de sus cursos en la universidad. La modelo desmintió así lo que hace algunos días dijo Michelle Soifer, quien declaró que su compañera "jala todo el tiempo".

La reportera de En boca de todos buscó a Michelle Soifer para preguntarle sobre la calificación de Rosángela Espinoza, pero ella respondió que no sabe nada porque la tiene bloqueada. "No he visto, voy a ver, es que la tengo bloqueda. No le creo, no se nota", dijo la retadora.

