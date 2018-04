Melissa Paredes: ¿Cómo reaccionaría si Rodrigo Cuba le es infiel?

Melissa Paredes se encuentra muy feliz por su trabajo en la telenovela Ojitos hechiceros y habló de la escena en que su personaje de Estrella descubrió la infidelidad de su esposo Joao con Clarisa. ¿Qué pasaría si enfrenta esa situación en la vida real con Rodrigo Cuba?

"¿De verdad eso me están preguntando? Una cachetada es poco. Yo creo que sinceramente reaccionaría… lo veo y no tendría ni que hablar ni que decir nada, me voy, suficiente", declaró Melissa Paredes en un enlace con En boca de todos.

La protagonista de Ojitos hechiceros reveló que Rodrigo Cuba no le fallado ni una vez y su relación con el futbolista está mejor que nunca. Además, dijo que su esposo es fiel, y romántico, pero no es sumiso.

