Melissa Loza: "Me estoy dejando enamorar"

Melissa Loza declaró en el set de En boca de todos que "se está dejando enamorar" y dio detalles de su nuevo galán, con quien va saliendo hace tres meses. En la secuencia "Pato al agua" de Patricio Parodi, la modelo afirmó estar contenta por esta etapa en su vida.

Mira: Sheyla Rojas sobre Melissa Loza: "Nunca hemos sido amigas"

"Me estoy dejando engreír, me estoy dejando enamorar", aseguró Melissa Loza, quien detalló que su acompañante es empresario y no está en el mundo de la televisión. Además, dijo que es peruano, mayor de treinta años, lo conoce desde la infancia y la primera cita fue en una circunstancia difícil para la familia.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!