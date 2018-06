Mayra Goñi: ¿Por qué Fabio Agostini no tiene tiempo para su enamorada?

Mayra Goñi sorprendió en un video al decir que necesita mucho amor, pese a que tiene una relación con Fabio Agostini. "No me hace caso, me abandona", afirmó la actriz y cantante. ¿Qué respondió el español tras esta declaración de su enamorada?

Mira: Fabio Agostini se transformó en Mayra Goñi para el "Doble perfecto"

"Yo ahora mismo me estoy preparando para una competencia y no me puedo saltar los horarios de comida, tengo que comer cada tres horas, tengo que ir a entrenar a las 6 a. m. y al mediodía también y ella quiere que vaya con ella al restaurante, que haga esto, que coma lo otro, y no puedo. Y por eso dice que la estoy abandonando", dijo Fabio Agostini sobre su relación con Mayra Goñi.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!