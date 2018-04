Mayra Goñi: Esto dijo al saber que Fabio Agostini no cree en el matrimonio.

Mayra Goñi visitó el programa En boca de todos y le preguntaron cuál cree que es el peor defecto de Fabio Agostini. Ignacio Baladán, uno de los panelistas de la secuencia, le dio como opción que el español no cree en el matrimonio y ella se mostró un poco sorprendida.

Maju Mantilla le explicó a la cantante que Fabio Agostini hizo esa declaración el último sábado para el programa Estás en Todas. En el video, el retador de Esto es Guerra dijo que no cree en el matrimonio, sí en la convivencia, y además es ateo.

Mira: Mayra Goñi: "¿Qué le vio Cachaza a Rafael Cardozo?"

"Pero paso por paso no, recién estamos comenzando. Sí creo en el matrimonio, pero tampoco creo que sea muy necesario, mis padres todavía no están casados y ya están mayores, sus padres tampoco y viven felices hasta ahora, así que no es algún problema para mí tampoco", respondió Mayra Goñi.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!