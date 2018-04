María Pía Copello reveló su secreto para lucir regia a sus 40 años

María Pía Copello se confesó en la secuencia "Pato al agua" de En boca de todos y contó qué es lo que hace para lucir guapa y en forma a sus cuarenta años. La conductora afirmó que se siente muy bien a su edad, pero no es más que nadie, en referencia a las integrantes de Esto es Guerra.

"La verdad no tengo tiempo para nada. Gracias por lo que me dicen, no hago nada diferente, como sano, trato de hacer deporte, pero duermo muy pocas horas, creo que seis horas al día. Estoy con mis tres hijos hermosos, tengo un matrimonio feliz, estoy haciendo lo que me gusta, que es dedicarme a la televisión, ya qué más puedo pedir", contó María Pía Copello.

