Maju Mantilla hizo esta confesión sobre su etapa escolar

En el Día del Maestro, Maju Mantilla envió un saludo muy especial a su colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo, a todos sus profesores, a su tutora Ruth Bejarano y a su profesor Tornero que siempre la disciplinaba cuando hacía sus travesuras.

Además, la conductora de En boca de todos fue muy sincera y confesó que "jaló" en matemática. Carloncho no podía creer lo que estaba escuchando y quiso confirmar la declaración de su compañera. "¿Maju, tú has sacado rojo en tu libreta?", le preguntó.

"Así es, por qué les voy a engañar, en matemática. Yo no era buena en los números, de verdad que me costaba y ya pues, entonces recuperé en vacaciones y ahí sí buena nota. Es por eso que hay que aprovechar si nuestros niños tienen alguna dificultad en el aprendizaje, desde pequeñitos estar ahí apoyándolos para que luego no sufran como yo con la matemática", declaró Maju Mantilla.

