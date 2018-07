Krayg Peña: "A Diego Chávarri y a mí nos gustó Rosángela Espinoza"

Krayg Peña fue el invitado de la secuencia "Pato al agua" de Patricio Parodi y una de las preguntas fue sobre lo que tiene en común con Diego Chávarri. El venezolano reveló que a ambos les gustó Rosángela Espinoza.

"Creo que la más cercana es que nos gusta Rosángela, o por lo menos nos gustaba. Estoy un poco decepcionado porque desde que apareció Chávarri las cosas han cambiado (con Rosángela Espinoza)", dijo el modelo en En boca de todos.

"Nosotros teníamos una relación de amigos y apareció (Diego) Chávarri y todo cambió de repente, o sea como que se alejó, yo me alejé también. Ellos tampoco son tan cercanos, pero él fue el 'serrucho', él quiso 'serrucharme'", detalló Krayg Peña.

El integrante de Esto es Guerra aclaró que no llegó a salir con Rosángela Espinoza, pero estaban a punto porque eran bien amigos y hablaban bastante. "Hasta donde yo sé, ella no ha salido con Chávarri, yo no lo vi, ella no está con él y por algo será", afirmó.

