Kike Suero no puede seguir en su casa por presencia de actividad paranormal.

Kike Suero se comunicó con la producción de En boca de todos para pedir ayuda porque está viviendo una "pesadilla" en su casa. El cómico y su familia no pueden dormir desde hace dos días por un fenómeno de actividad paranormal.

"Yo estoy preocupado, tengo familia, tengo niños y de verdad no soporto vivir esta pesadilla. Me comuniqué con la producción y me contactaron con Félix Rivera (parapsicólogo)", dijo Kike Suero, quien agregó que en su casa se mueven los muebles, se caen los cuadros, tiran las cosas e inclusive ha habido contacto físico (arañones).

El especialista en actividad paranormal hizo una incursión a la casa de Kike Suero en Los Olivos para tratar de ubicar qué es lo que está perturbando a la familia. En la habitación del cómico ocurrió un hecho muy extraño: los instrumentos de Félix Rivera fallaron de la nada, fenómeno que está relacionado con un ser consumidor de energía.

