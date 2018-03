Karen Dejo enfrentó a Kevin Blow por criticar su caracterización.

Karen Dejo enfrentó a Michelle Soifer en la secuencia "El doble perfecto" caracterizando a PSY y los jurados de la competencia fueron Arturo Chumbe, Lucas Piro y Kevin Blow, quien no recibió la mejor respuesta de la bailarina tras dar su opinión.

"En lo especial a mí Karen no me sorprende porque la he visto en otro programa bailar, es buena bailarina. Estoy de acuerdo con Arturo Chumbe, ella es muy energética, es muy bueno en ella, pero el personaje creo no es tan energético", dijo Kevin Blow.

Mira: Karen Dejo se convirtió en PSY y lució irreconocible

Karen Dejo no se quedó callada y así respondió al dominicano: "Yo tengo que decir algo, yo creo que a quien le falta energía es a Kevin Blow porque en Esto es Guerra no compite", declaró la bailarina en el set de En boca de todos.

Mira: Michelle Soifer sufrió un cambio radical para convertirse en El General

Lucas Piro tampoco estuvo de acuerdo con la opinión del cantante y dijo que le pareció inválida porque se apoyó en el criterio de Arturo Chumbe. "Para aclararle algo a Lucas y a Karen, hay una palabra que le llaman coincidencia, entonces si yo coincido en una opinión con Arturo Chumbe yo creo que estamos acá para calificar", se defendió Kevin Blow.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!