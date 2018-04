Instagram: Xoana González confesó triste noticia sobre su salud

Xoana González sigue pasándola mal lejos de nuestro país, ya que esta vez decidió sincerarse en su cuenta de Instagram y confesar que le acaban de detectar reumatismo en las manos, al igual que su mamá.

"Tengo reuma en las manos… lo descubrí porque me levanto con las manos duras y me duelen muchísimo… mamá me acompaño a ver al especialista y ella lloraba porque ella tiene reuma deformativo desde que tiene 15 años y no quería que herede 'sus defectos'", escribió Xoana González.

Lo bueno es que la modelo argentina ha tomado esta noticia de la forma más positiva posible. "Yo no voy a dejar de pintar cuadros ni de arreglar la casa, con el dolor ya somos amigos y está 'enfermedad' la llevo con orgullo", continuó la esposa de Rodrigo Valle.

"Es otra prueba más que uno hace lo que se propone por más obstáculos, la felicidad es una cuestión de actitud. Te amo mami y sos hermosa con esas manos porque son parte de vos y yo te amo así", finalizó Xoana González en Instagram.

