Hoy es tu día: Nicola Porcella dedicó emotivo y largo mensaje a "Yahaira"

Nicola Porcella se mostró emocionado y feliz de haber conocido a Yahaira en la secuencia "Hoy es tu día" de En boca de todos y le dedicó un extenso mensaje. La adolescente no puede caminar y en sus quince años tendrá al capitán de los guerreros como chambelán.

"Hoy conocí a Yahaira, una verdadera guerrera que tuvo que pasar muchas cosas como el fallecimiento de su mamá cuando tenía un añito y que su papá la abandone a los 8. A pesar de eso, ella me dijo que no le guarda rencor a nadie y su sueño es volver a caminar y que su papá la vea", escribió Nicola Porcella en Instagram.

Nicola Porcella se tomó una foto con su fan y afirmó que será todo un "placer" ser su chambelán. "En tan poco tiempo ella me dio muchas lecciones, pero la que más me gustó fue el no guardarle rencor a nadie. A pesar del mal que te pudieron hacer, Dios se encargará y sabe por qué hace las cosas. Un placer poder ser tu chambelán Yahairita", finalizó el integrante de Esto es Guerra.

