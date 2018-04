¿Flavia Laos siempre usa zapatos con plataforma por su estatura?

Flavia Laos fue delatada por su colega y compañera de trabajo Patricia Portocarrero, quien reveló cómo es la actriz detrás de cámaras en el set de En boca de todos. "¿Flavia Laos en los camerinos es engreída, pisa huevos? ¿Sí o no?", preguntó Ricardo Rondón.

"Es una chica hermosa", respondió la popular María Elena Vílchez de Ven baila quinceañera, quien agregó que la cantante no tiene la foto de un "pato" en su camerino. Tula Rodríguez también participó y lo hizo con una pregunta muy directa.

"¿Es verdad que todos sus zapatos son taco 15 con plataforma para parecer más grande", dijo la conductora, quien provocó las risas de Patricia Portocarrero. "A mí me encanta, es mi estilo, me gusta y en verdad no me voy a dejar llevar por lo que diga la gente", declaró Flavia Laos.

