Flavia Laos confirmó relación con Patricio Parodi: "Fue a escondidas"

Flavia Laos se presentó en el set de En boca de todos y confirmó que tuvo una relación con Patricio Parodi, sin embargo, aseguró que el romance fue a escondidas ya que el guerrero no quiso oficializarla como su enamorada.

"Antes me callaba porque bueno pues, pero ahora que en verdad ya no siento algo por él, puedo decir que en verdad sí pasó algo, pero tuvo que ser a escondidas, y nada pues, se me fue a Panamá y estuvo con Génesis (Arjona)", reveló Flavia Laos.

Mira: Patricio Parodi tiene foto de Flavia Laos en su camerino propio

La actriz y cantante alborotó el set de En boca de todos y también habló de su viaje de fin de año a Uruguay con Patricio Parodi. La invitada no quiso confirmar si en Punta del Este hubo un "acercamiento" con el guerrero.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!