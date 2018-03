Erick Elera reunió a La Joven Sensación en inauguración de barbería.

Erick Elera y Allison Pastor comenzaron una nueva aventura empresarial y el último miércoles inauguraron su barbería en Surco. El actor y cantante tuvo una visita muy especial en el primer día de su negocio: La Joven Sensación.

Erick Elera, Christian Domínguez, Guillermo Cubas, Iván Andía y Franco Cortez recordaron su famosa canción "Tic tic tac" en enlace con En boca de todos y entonaron parte del tema. Los ex Joven Sensación demostraron que los años no pasan en vano y quien ha tenido un cambio radical es Franco Cortez, ya que ahora no tiene cabello.

