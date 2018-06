Edison Flores sorprendió a María Pía Copello y su hijo con lindo detalle

María Pía Copello se encuentra muy feliz y emocionada porque su hijo Vasco cumplió uno de sus sueños. El pequeño se contactó con el jugador de la selección peruana Edison Flores y logró conversar por videollamada.

"Él es muy amigo del 'Orejas'. Entonces lo llamó y me sorprendió porque yo ni siquiera sabía que estaba en comunicación con él. Tanto así que me demoré en entender que él estaba en la pantalla, pensé que era un screenshot, algo así, y no, estaba en vivo, no podía creerlo", detalló la presentadora de Esto es Guerra.

María Pía Copello se mostró muy agradecida por el lindo gesto que tuvo Edison Flores con ella y su hijo. "Agradecerle por ese detalle y una sorpresa, algo que no esperaba", declaró la conductora.

