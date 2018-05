Patricio Parodi lloró al ser sorprendido por esta llamada

Patricio Parodi se emocionó hasta las lágrimas al recibir una llamada de su mamá en el programa En boca de todos. La señora Verónica Costa afirmó estar muy orgullosa de su hijo y de su esfuerzo que está haciendo en la televisión.

"Mi madre sabe que yo la quiero mucho y por más que la vea todos los días sabe que cualquier tipo de llamada o una foto que me pongan de ella yo me pongo sensible, soy así. Mi madre sabe lo mucho que la amo, ella siempre ha estado para nosotros, para sus cuatro hijos", dijo Patricio Parodi con la voz entrecortada.

La mamá de Patricio Parodi dedicó también unas palabras para su hijo. "Me ha sorprendido día a día en su desarrollo, cómo se está desenvolviendo en la televisión, ahora que está en el programa de Gisela (Valcárcel), El artista del año, él sabe y todos sabemos que no canta, no baila, pero día a día da lo mejor de sí y él como toda la vida desde chiquito se ha propuesto sobresalir", afirmó Verónica Costa.

