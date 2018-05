Deseret Tavares: "Sheyla Rojas se casa y no es con Patricio Parodi"

Deseret Tavares estuvo en el programa En boca de todos y dio sus predicciones sobre la vida sentimental de Patricio Parodi. La vidente aseguró que el guerrero no volverá con Sheyla Rojas porque ella se casará con otra persona.

"Ella se va a casar y no es con él (Patricio Parodi). Hay una cercanía, pero no es con ella. La mujer con quien tú vas a regresar es del signo de agua, Piscis, Cáncer o Escorpio. Es del pasado de él, es una ex, o puede ser alguien con quien comenzó algo y nunca llegó más allá", afirmó Deseret Tavares, quien también habló de Flavia Laos.

Mira: Sheyla Rojas: "Patricio Parodi puede sorprender en El artista del año"

"A él le sale una mujer blanca, pero es de signo de agua y ella es fuego. Yo no creo que sea ella, aquí muestra que ya se acabó con Flavia (Laos) y dice que fue algo muy brusco cómo acabó la relación. Ella es mejor para ti como amistad que como pareja", vaticinó Deseret Tavares en el programa.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!