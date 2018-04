Christian Domínguez le dedicó nueva canción a Isabel Acevedo.

Christian Domínguez visitó el programa En boca de todos junto a la Gran Orquesta Internacional y presentó su nueva canción "El amor más grande", que es dedicada a su actual pareja Isabel Acevedo.

"Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque cuando me besas nadie besa a nadie. Ese amor tiene tendencias al infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido", dice la letra de la nueva canción de Christian Domínguez dedicada a Isabel Acevedo.

