¿Christian Domínguez envidia a Erick Elera?

Christian Domínguez visitó el programa En boca de todos y aclaró que no se considera el artista del año, pese a que canta, baila y actúa. El también 'guerrero' respondió si envidia a Erick Elera, con quien se inició en la orquesta Joven Sensación.

"No (lo envidio), al contrario, yo estoy muy orgulloso de él, siempre lo he dicho. Eso sí te voy a decir con mucha humildad también, yo tengo que agradecerle a Dios porque no generó en mí al pasar de los años la envidia por los demás. Yo siempre voy a alabar y dar mis mejores vibras a la gente que le va bien", aseguró Christian Domínguez.

"En el caso de Erick (Elera), él apostó por la actuación en una oportunidad y es lo que es ahora, y ahora hace las tres cosas y siempre lo voy a decir que es una gran persona", agregó el integrante de Esto es Guerra, quien además elogió a Patricio Parodi por ser un excelente atleta.

