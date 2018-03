Carloncho corrigió a Rosángela Espinoza en vivo y le hizo esta aclaración.

Rosángela Espinoza estuvo en el set de En boca de todos para su secuencia "Rous salvaje" y pasaron una entrevista donde habla de sus compañeros de Esto es Guerra. La modelo se refirió a Michelle Soifer y Kevin Blow, a quien calificó como "lonchera".

La integrante del programa se justificó diciendo que solo respondió lo que piensa y no le faltó el respeto a nadie. "Yo creo que no he dicho nada malo, no les he puesto adjetivos ni nada. Es mi apreciación, nada más", afirmó la guerrera, quien recibió una respuesta inmediata de Carloncho.

"Hay que ver bien el video porque parece que no hay claro el significado de la palabra adjetivo. Adjetivo tiene un significado y decirle a alguien lonchera, mochila, eso se llama adjetivizar, si no lo tenemos claro estamos fritos, sobre todo en televisión", fue la aclaración que hizo el conductor de En boca de todos.

Rosángela Espinoza no se quedó callada tras la corrección que le hizo Carloncho y así le respondió: "Yo no soy ninguna ignorante ni nada, entonces yo sé lo que digo, antes de decir algunas cosas obviamente hay que pensar. También creo que es parte del sarcasmo, es normal, lo digo todo con buen sentido del humor, no para hacer daño", aseguró.

