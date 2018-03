Korina Rivadeneira confesó por qué no se casó con Krayg Peña

Korina Rivadeneira se presentó el último sábado en El reventonazo de la Chola Chabuca para responder todo. La integrante de Esto es guerra reveló por qué no se casó con Krayg Peña tras cuatro años y medio de relación con el venezolano.

“Porque no estábamos preparados. No me gusta hablar de eso porque no me gusta herir a nadie. Ninguno de los dos lo pensó tampoco. Simplemente pensábamos en disfrutar”, comentó Korina.

