Flavia Laos ofreció disculpas a Sheyla Rojas

Flavia Laos se confesó en El Reventonazo de la chola. La guerrera habló sobre polémico video en el que sostiene una conversación con un amigo y en donde sale la famosa frase "gallina vieja".

"Creo que no debí hacer un video en vivo, tengo 20 años, no mido las cosas aún bien, pero me equivoqué, fue un error, fue una broma que hacía con un amigo y que no debió hacerse pública", dijo Flavia Laos.

La actriz también aprovechó el espacio para ofrecer disculpas a Sheyla Rojas por todo este mal rato que se generó por aquella polémica frase.

