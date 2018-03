Reyes del Show: Vania Bludau afronta así su lesión de la rodilla

Vania Bludau pasa unos días incierto a raíz de la terrible lesión en la rodilla que sufrió durante sus ensayos para la gran final de Reyes del Show.

Mira: Vania Bludau: Diana Sánchez dijo esto de su lesión en la rodilla

La modelo, que confesó haber vivió un momento terrible, expresó nuevamente su tristeza por lo ocurrido a través de su cuenta en Instagram.

"Mi alma encontró en la danza algo único, difícil de describir con palabras… pero fácil con movimientos. Hoy no entiendo el porque pasan estas cosas, pero tengo que tener fe que todo pasa por algo, que Dios tiene mejores cosas preparadas para mi..", escribió junto a la frase "I need to dance" (Necesito bailar).

Mira: Reyes del Show: Vania Bludau envió este mensaje tras su terrible accidente

Además, en una serie de videos compartidos en dicha red social, Vania mostró que viene recibiendo fisioterapia de rehabilitación. Pese a ello, su presencia en la final aún es desconocido.

No te pierdas ningún programa de El Gran Show en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!